На Украине военкомы взяли в заложники наместника монастыря

Сотрудники ТЦК задержали, а фактически взяли в заложники наместника монастыря Украинской православной церкви и пытались «сдать» его в воинские части, пишет « Страна.ua ».

По данным жителей поселка Бабаи Харьковской области, 44-летнего архимандрита Богдана задержали прямо в рясе. Затем его отправили на прохождение комиссии и повезли в воинскую часть в Днепропетровске.

При этом ни одна воинская часть не согласилась принять священника. В итоге его снова привезли в ТЦК, где держат взаперти без еды. Также наместника монастыря не допускают к адвокатам.

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