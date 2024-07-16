Вторник, 16 июля, 2024

На Украине военком избил приехавшего с фронта бойца ВСУ из-за русской музыки

Автор: powder

Опубликовано

Вооруженный представитель ТЦК (военкомата) избил приехавшего с фронта бойца ВСУ и его жену из-за замечания о русскоязычной музыке, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел в ночь на 13 июля в Хмельницком. По предварительным данным, семейная пара услышала песни на русском языке. Они попросили соседей выключить их, но они отказались.

Однако, их встреча с соседями обернулась трагедией. Постучав в дверь, военному стали угрожать пистолетом. Кроме того, ему и супруге нанесли телесные повреждения.

По словам жены, виновник конфликта – сотрудник ТЦК. Полиция прибыла на место, но нападавшие уже успели скрыться в своей квартире.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Волгограде девушки показали неприличный жест православному кресту

В Рязани погиб рабочий во время проведения работ по замене канализационных труб

В Шацком районе столкнулись два несовершеннолетних водителя мопедов

Экстрасенс описала будущее после ухода Байдена с поста президента

Провидица Янко однозначно ответила на вопрос о ядерной войне

Обматеривший Смолянинова* россиянин сожалеет, что не плюнул ему в лицо

Под Волгоградом участник СВО расстрелял толпу детей

Синоптики прогнозируют жару в Рязанской области до конца рабочей недели

В Солотче построят коллектор

В Рязани на пожаре пострадали две женщины

Главу администрации сельского поселения Шацкого района обвиняют в служебном подлоге и незаконной рубке леса

Повар рассказал, как относится к предложению рязанской предпринимательницы запретить использовать вертел для приготовления шаурмы