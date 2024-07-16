На Украине военком избил приехавшего с фронта бойца ВСУ из-за русской музыки

Вооруженный представитель ТЦК (военкомата) избил приехавшего с фронта бойца ВСУ и его жену из-за замечания о русскоязычной музыке, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел в ночь на 13 июля в Хмельницком. По предварительным данным, семейная пара услышала песни на русском языке. Они попросили соседей выключить их, но они отказались.

Однако, их встреча с соседями обернулась трагедией. Постучав в дверь, военному стали угрожать пистолетом. Кроме того, ему и супруге нанесли телесные повреждения.

По словам жены, виновник конфликта – сотрудник ТЦК. Полиция прибыла на место, но нападавшие уже успели скрыться в своей квартире.