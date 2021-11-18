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Четверг, 18 ноября, 2021
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На трассе в Московской области на движущийся автомобиль рязанца упало дерево

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / RNZ.LIFE / соцсети

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В Подмосковье на выезде из Коломны в сторону Луховиц на движущийся автомобиль рязанца свалилось дерево. Об этом сообщает RZN.LIFE.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор одной из машин. 

В результате аварии автомобиль перевернулся, однако водитель не пострадал.

По словам местных жителей, на этом участке трассы есть и другие деревья, которые могут рухнуть на дорогу.

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