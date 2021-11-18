На трассе в Московской области на движущийся автомобиль рязанца упало дерево

В Подмосковье на выезде из Коломны в сторону Луховиц на движущийся автомобиль рязанца свалилось дерево. Об этом сообщает RZN.LIFE.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор одной из машин.

В результате аварии автомобиль перевернулся, однако водитель не пострадал.

По словам местных жителей, на этом участке трассы есть и другие деревья, которые могут рухнуть на дорогу.

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