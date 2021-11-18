На трассе в Александро-Невском районе под Рязанью столкнулись три фуры

Вечером в среду, 17 ноября, на на федеральной трассе Р-22 «Каспий» Александро-Невском районе под Рязанью случилось ДТП с участием трёх фур, есть пострадавшие. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Ряжское ОГИБДД.

По предварительной информации, водитель большегруза, который ехал впереди, начал разворот, не убедившись в безопасности манёрва, из-за чего произошло столкновение с двумя другими идущими друг за другом фурами.

В результате ДТП водителя одной из машин доставили в больницу с переломом бедра и ноги.

В ходе проверки режима труда и отдыха водителей фур сотрудники ДПС составили на одного из них административный протокол. Тахографы других участников аварии проверить не удалось, так как они вышли из строя после столкновения.

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