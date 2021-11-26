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Пятница, 26 ноября, 2021
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На трассе «Шацк–Касимов» поймали пьяного водителя на УАЗ «Фермер»

Александр Ильин

Сотрудники ГИБДД Сасовского района на автодороге «Шацк–Касимов» задержали 61-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Результаты освидетельствования у мужчины установили 0,391 миллиграмм алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. 

Нарушителя отстранили от управления транспортом и составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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