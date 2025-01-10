Сегодня, 10 января, в 23:00 на телеканале ТНТ стартует юмористическое шоу «Стендап рулетка» (16+), в котором комикам придется проверить свои юмористические навыки, уровень подготовки и удачу, которая так нужна в «Рулетке». Главный приз заберёт тот, кому удастся совместить скилл с везением.

В каждом выпуске 10 комикам предстоит выйти на сцену и шутить в течение одной минуты. Если зал посчитает, что шутка удачная, то в общий банк выступающих упадет некая сумма денег. Чем смешнее шутка, тем больше денег попадет в банк. Если за отведенное время комик не скажет ничего смешного, то он покинет проект. А выиграет только тот, кто обладает не только юмористическим талантом, но и большим уровнем везения: ведь на чьем выступлении за 45 минут шоу прозвенит финальный звонок, тот и заберет все деньги из банка.

Ведущим шоу станет главный «токсик» российской юмористической сцены – Илья Соболев. Продюсер проекта – создатель культовых шоу «Танцы», «Открытый микрофон», «Песни», «Лига городов», «Музыкальная интуиция», «Выжить в Дубае» и «Шоу Воли» – Константин Обухов.

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Константин Обухов, продюсер шоу: «На самом деле «Стендап рулетка» – это не очень справедливая программа, ведь многое в этом шоу зависит от везения. Но при этом она очень динамичная, смешная и интересная. Комики меняются каждую минуту, поэтому ты не успеваешь устать. По сути это как рилсы, которые тебе даже перелистывать не нужно – это уже сделали за тебя. Поэтому оторваться от просмотра невозможно».