На территории ЖК «Еврокласс» начали строить детский сад

Будущее муниципальное образовательное учреждение власти региона возводят возле четвертого и пятого дома. Уже готов котлован, ведутся работы по заливке фундамента.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 244 места, проектом предусмотрено самое современное оснащение.

Жители ЖК «Еврокласс» от «Зеленого сада» оценят удобное расположение — детский садик буквально во дворе, не нужно будет по утрам куда-то ездить или далеко ходить. В шаговой доступности также находится и новая школа, которую вот-вот введут в эксплуатацию.

В комплексе будут открыты аптека, продуктовые сетевые магазины, фитнес-центр.

Другие преимущества локации:

Поблизости развивающие центры и частные детские сады, торгово-развлекательный центр «Круиз», гипермаркеты «Глобус» и «Лента», кинотеатр «Люксор», спортивные учреждения — бассейны «Классика», «Ути-Пути», фитнес-центр «Морская школа», медицинский центр «Киндер Клиник», семейный ресторан «Бон Аппетит», ресторан Cavalli, сетевые продуктовые магазины и многое другое.

Жилой квартал будет полностью интегрирован в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки.

Узнать больше о преимуществах комплекса и получить индивидуальные условия для покупки можно в отделе по работе с клиентами по телефону 77-77-77.