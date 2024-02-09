На территории национального парка «Мещерский» и рядом с ним заметили рысей

Рядом с национальным парком «Мещерский» Рязанской области и на его территории заметили рысей. Кадры из фотоловушки опубликовала группа парка.

Специалисты отмечают, что, скорее всего, это семья рысей, состоящая из двух взрослых особей и одного котенка.

В зимний период благодаря густому покрытию лап рыси без проблем передвигаются по глубокому снегу. При этом, охоту они ведут с наступлением сумерек, а ориентируются в пространстве с помощью «кисточек» на ушах.

В Рязанской области рысь находится под охраной уже 23 года. За популяцией животных следят в Окском заповеднике и нацпарке «Мещерский».