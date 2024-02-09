Пятница, 9 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

На территории национального парка «Мещерский» и рядом с ним заметили рысей

7info 2
spot_img

Рядом с национальным парком «Мещерский» Рязанской области и на его территории заметили рысей. Кадры из фотоловушки опубликовала группа парка. 

Специалисты отмечают, что, скорее всего, это семья рысей, состоящая из двух взрослых особей и одного котенка. 

В зимний период благодаря густому покрытию лап рыси без проблем передвигаются по глубокому снегу. При этом, охоту они ведут с наступлением сумерек, а ориентируются в пространстве с помощью «кисточек» на ушах. 

В Рязанской области рысь находится под охраной уже 23 года. За популяцией животных следят в Окском заповеднике и нацпарке «Мещерский». 

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанскую область привезут пояс Богородицы и мощи Матронушки

Новости Рязани
С 11 по 24 февраля в Казанском соборе будут совершаться акафисты.

Экстрасенс Янко раскрыла тайные планы на будущее Владимира Зеленского

Новости мира
Жизнь главы киевского режима стремительно летит под откос, но дальше его ждут суровые испытания.

Астролог Лифанова назвала знаки зодиака, у которых случатся вспышки любви после 9 февраля

Новости мира
Мощная любовная встряска ожидает рождённых под тремя знаками.

Какие приметы предскажут раннюю весну 12 февраля в Васильев день

Новости мира
Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные мэром

Новости Рязани
Речь идет о деревьях возле артезианских скважин на улице Дунай.