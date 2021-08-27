На свалке в Нижегородской области обнаружили скелетированные останки мужчины и женщины

В Нижегородской области обнаружили скелетированные останки мужчины и женщины. Предположительно, трупы пролежали там около 10 лет. Об этом сообщает Life.
Страшную находку сделали 19 августа. Останки нашли в трех километрах от села Львово Воротынского района на территории лесничества. Работники лесопожарного центра обнаружили череп на поверхности земли. В ходе раскопок грунта в том же месте отыскали два скелетированных трупа и элементы истлевшей одежды.
Известно, что 10 лет назад в том районе не поступало сообщений о пропаже людей. Следователи предполагают, что погибшие могли следовать по трассе Москва-Казань.
По факту обнаружения останков людей с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».