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Пятница, 27 августа, 2021
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На свалке в Нижегородской области обнаружили скелетированные останки мужчины и женщины

Елена Лобанова
На свалке в Нижегородской области обнаружили скелетированные останки мужчины и женщины

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В Нижегородской области обнаружили скелетированные останки мужчины и женщины. Предположительно, трупы пролежали там около 10 лет.  Об этом сообщает Life

Страшную находку сделали 19 августа. Останки нашли в трех километрах от села Львово Воротынского района на территории лесничества. Работники лесопожарного центра обнаружили череп на поверхности земли. В ходе раскопок грунта в том же месте отыскали два скелетированных трупа и элементы истлевшей одежды. 

— На черепе мужчины в левой височной части имеется отверстие прямоугольной формы. Погибший мог умереть после удара молотком. Останки были закопаны в почве на глубине 25–30 сантиметров от земной поверхности. Мусорные кучи кто-то разворошил, возможно, при поиске металла, что позволило лесниками разглядеть череп, — говорится в сообщении. 

Известно, что 10 лет назад в том районе не поступало сообщений о пропаже людей. Следователи предполагают, что погибшие могли следовать по трассе Москва-Казань. 

По факту обнаружения останков людей с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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