Татьяна Проводина

На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора

Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Субботник прошёл 20 августа в рамках подготовки Рязани ко Дню города.

В акции по уборке территории от дома 4 по проезду Речников до пристани участвовали свыше ста человек. Об этом в своём Telegram канале написала рязанский мэр Елена Сорокина.

На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора
На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора
На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора
На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора
На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора
На субботнике в рязанском Лесопарке собрали 50 кубометров мусора

Спецтехника — 2 погрузчика и 4 самосвала — вывезла из Лесопарка 50 кубических метров мусора. Также общими силами ликвидировали две несанкционированных свалки и убран сухостой и смет с проезжей части.

На следующей неделе субботники в зелёных зонах и на общественных пространствах областного центра продолжатся, чтобы Рязань встретила свой День рождения опрятной и красивой, – отметила градоначальник.

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