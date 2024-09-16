На СТС выходит фэнтези с Акиньшиной и Вилковой

14 октября в 20:00 на СТС долгожданная премьера многосерийного фэнтези «Наследники. Дар крови» — о детях с уникальными способностями. Над проектом работали режиссёры Антон Федотов и Александр Бабаев.

По сюжету после нападения на хранилище артефактов дочь могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) исчезает. Её муж Роман (Антон Васильев) уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына (Маша Кошина,Полина Айнутдинова, Артём Кошман), а через время влюбляется в свою начальницу (Елена Подкаминская). Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади — оперативнице из Отдела магической безопасности Вере (Екатерина Вилкова). Жёсткая и бескомпромиссная девушка и её правая рука Дэн (Дмитрий Чеботарёв) устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.

«В жанре городского фэнтези не так много проектов. В своё время кинематографистов вдохновил «Ночной дозор». Ведь получилось сделать оригинальный жанр: это не сказка в чистом виде, наоборот, очень похоже на жизнь. Но, чтобы добиться такой правдоподобности, нужно прибегнуть к максимально сложным постановочным трюкам, совместить реальный мир с магическим, что весьма непросто», — считает режиссёр Антон Федотов.

Съёмки масштабного фэнтези проходили в течение нескольких лет и потребовали от актёров хорошей физической подготовки: в кадре им приходилось взлетать, падать, драться и метать фаерболы. «Поскольку я занималась художественной гимнастикой, в первые смены мне казалось, что всё смогу. Но поначалу было непросто: казалось бы, просто махнула ручкой в кадре, а на следующий день эта ручка болела», —признавалась Екатерина Вилкова, сыгравшая главную антагонистку истории.

«Магические» сцены репетировали и снимали под руководством постановщика трюков Сергея Рябцева («Лёд», «Чебурашка»).«Сериал требовал большого количества трюков и спецэффектов, так что проделана колоссальная работа, — делился он. —Здесь мы и горели, и взрывались, и машину запускали с обрыва в воду, и фортепиано разбивали об стенку. Были и перестрелки, и полёты, и много пиротехники. В общем, всё, что можно иметь в экшен-кадре, в этом проекте было».

По словам Оксаны Акиньшиной, сложнее трюков ей далась работа с воображением. «Сначала всё казалось смешным и непонятным, когда нужно метать фаерболами или взлетать на тросах. Чувствуешь себя странно, но потом организм и мозг привыкают, — говорит актриса. — А физически одной из самых сложных сцен стала битва в хранилище артефактов. Мы долгое время находились в замкнутом помещении. Столько всего витало в воздухе, что после каждого дубля приходилось стирать копоть с кожи. Все ходили с чёрными лицами».

Битву в хранилище артефактов с участием Оксаны снимали в огромном бетонном резервуаре, который фактурили и дополняли магическим реквизитом и древними символами.«За основу взяли рунические знаки из скандинавской мифологии, но потом в ход пошли египетские иероглифы, кельтские символы, письменность майя. Наш мир магов — это символичная история всех народов, когда-либо занимавшихся оккультизмом», — объясняет художник-постановщик Игорь Топчанюк.

Большую часть локаций создавали в павильонах «Амедиа», включая трёхкомнатную квартиру главных героев, лабораторию Платона, ограничивающую магию камеру,антикварную лавку, которую заполняли реквизитом полтора месяца.Всего для проекта создано больше 150 оригинальных артефактов, над которыми также работали ювелиры. Среди предметов: могущественное кольцо Платона и кольца других магов разных уровней, лакмус-кристалл, артефакт «Медуза», перчатки Валькирии, древняя книга магии, высасывающий энергию волчок, антимагические наручники.

«НАСЛЕДНИКИ. ДАР КРОВИ»

Премьера на СТС — 14 октября!

Понедельник — четверг, 20:00

Производство:PICKUPFILM

Жанр: фэнтези

Хронометраж: 40 минут

Количество серий: 12

Режиссёры-постановщики: Антон Федотов, Александр Бабаев

Оператор-постановщик: Карен Манасерян

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян

Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева

Креативные продюсеры: Вячеслав Неронский, Евгений Юранов

В ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Маша Кошина, Артём Кошман, Полина Айнутдинова, Дмитрий Чеботарёв, Кристина Корбут, Антон Кузнецов, Кирилл Гребенщиков и другие актёры

Возрастное ограничение 16+