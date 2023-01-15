На съёмной квартире в Рязани фасовали оптовые партии наркотиков

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области задержали четверых наркодилеров. Злоумышленники оптом и в розницу сбывали в Рязани запрещённые вещества.

Сначала правоохранители задержали нескольких закладчиков, занимавшихся розничным сбытом незаконного товара. Оперативники выяснили, что наркотические средства задержанные получали из одного источника. Сотрудникам УНК удалось установить личности и места проживания четверых наркодельцов, занимавшихся криминальным бизнесом в даркнете, несмотря на отсутствие между подозреваемыми очных контактов.

В ходе специальной операции за один день в разных районах областного центра полиция задержали трёх мужчин от 24 до 26 лет, приехавших из других регионов, и 19-летнюю рязанку.

Предварительно установлено, что во главе преступной группы стоял 24-летний мужчина. 23-летний сообщник помогал ему в координации с розничными закладчиками. 26-летний мужчина и 19-летняя местная жительница были «держателями склада» – на съёмной квартире хранили и фасовали оптовые партии криминального товара. В ходе обыска этого жилища на улице Октябрьский городок сотрудники полиции нашли 556 граммов производного N – метилэфедрона и 45 граммов гашиша. Запрещённые вещества изъяты также в местах проживания лидера группы и его помощника.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Суд по ходатайству следователя заключил мужчин под стражу, девушку отпустили под подписку о невыезде.

Ведётся следствие. Полицейские выясняют все обстоятельства преступной деятельности и каналы поступления в регион наркотических средств.