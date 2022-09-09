На школьных тетрадях предлагают запретить печатать формулы и таблицы

Депутат Госдумы Александр Мажуга предложил запретить печатать формулы и таблицы на школьных тетрадях, так как зачастую в них допускают большое количество ошибок. Об этом со ссылкой на слова парламентария сообщает «Парламентская газета».

Тетради с ошибками в таблицах, формулах не только дают неверную информацию школьникам, но и формируют неверное восприятие отечественной науки у подрастающего поколения, считает депутат. Ранее на неточности в материалах, напечатанных на тетрадях, стали обращать внимание сами учителя.

Лидером по количеству ошибок стали тетради по химии. Депутаты сделали контрольную закупку тетрадей, все они оказались с неточностям. Информация на некоторых вовсе противоречила здравому смыслу.

Также в лидерах по количеству неточностей – тетради по физике.