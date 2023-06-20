На главнуюНовости Рязани 20.06.2023 19:56 На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем Kate На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем. Об этом 7info сообщили очевидцы. Всё произошло 20 июня около 19 часов. Подробности уточняются. Новости партнёров Читайте также Депутат Гордумы Ахунов получил условный срок за мошенничество Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов Рязанцы в режиме онлайн подают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «РГРЭС» МУП «РГРЭС» подключает к электрическим сетям новые социальные объекты города Рязани На Первомайском проспекте дорогу залило кипятком Выборы в рязанскую Гордуму состоятся 10 сентября Рязанский врач развеяла миф о пользе для сердца бокала красного вина Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Составлен топ самых «богатых» директоров школ Воронежа Руководителей учебных заведений города ранжировали по среднемесячным зарплатам. Выход в интернет по паспорту: в Минфицры РФ прокомментировали возможные ограничения Недавно стали появляться сообщения, что выход в сеть будет осуществляться исключительно по паспорту. Так ли это? Депутат Гордумы Ахунов получил условный срок за мошенничество Павлу Ахунову назначили условное наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Нумеролог Парфёнова увидела в будущем возрождение СССР Грядут масштабные изменения! Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте Горячая вода на проезжей части появилась из-за проведения работ МУП РМПТС. Математик-пророк предсказал бедственное для России время Из-за доброты и желания отдать головному последнее россияне рискуют скатиться а безденежье. ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов Швецов родился 5 января 1973 года. Воспитанник хабаровской ДЮСШ СКА. Рязанцы в режиме онлайн подают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «РГРЭС» Благодаря работе специалистов МУП «РГРЭС» теперь нет необходимости «отслеживать» весь цикл прохождения заявок, посещать различные кабинеты на различных этажах для технологического присоединения. МУП «РГРЭС» подключает к электрическим сетям новые социальные объекты города Рязани В Рязани активно строятся и вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты. На Первомайском проспекте дорогу залило кипятком Проезжающие в районе прорыва автомобили разбрызгивают воду, она попадает на пешеходные зоны и остановки. Выборы в рязанскую Гордуму состоятся 10 сентября Голосование за новый депутатский состав состоится во второе воскресенье сентября — 10 числа. Прием заявок на конкурс «Смарт Диалог» продлен до 30 июня Представить свой проект в области здравоохранения, социальной политики и образования могут органы власти, представители бизнеса и НКО на платформе «Смартека» до 30 июня.