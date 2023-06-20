Вторник, 20 июня, 2023
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На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем

Kate

На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем. Об этом 7info сообщили очевидцы.

Всё произошло 20 июня около 19 часов.

Подробности уточняются.

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