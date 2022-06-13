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Вторник, 14 июня, 2022

На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову

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На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову

12 июня мэр Рязани Елена Сорокина посетила городские мероприятия в честь Дня России. Впечатлениями от них она поделилась в своём Telegram-канале.

Сорокина рассказала о фестивале «Нарядная Губерния. Рязань», который прошёл в Кремлёвском сквер.

– Посмотрела выставку «Вне моды» – черно-белые фотографии крестьян в традиционных для Рязанской области костюмах. Очень интересно смотреть на лица наших предков – простые и открытые, искать в них черты, присущие современным рязанцам, – пишет глава администрации.

На мероприятии она увидела троицкий обряд «Кумление», танцевальную программу творческого объединения «Губернский бал».

– Радостно, что мы, жители большого современного города, храним традиции старины, чтобы передать их нашим детям и внукам. Так крепнет связь поколений, – отметила Сорокина.

Поделилась мэр Рязани впечатлениями от участия в мастер-классе по кузнечному мастерству. По её словам, она вместе с кузнецом сделала подкову на счастье Рязани.Рассказала Елена Сорокина и о проекте «Вечер в городской усадьбе», который прошёл на улице Щедрина. Его организаторов и участников она поблагодарила за сохранение традиций и духовности.

На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову
На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову

Напомним, также в День России по центру Рязани совершил прогулку глава региона Павел Малков. Состояние общественных пространств он подверг критике.

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