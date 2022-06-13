На счастье рязанцев Елена Сорокина сделала подкову

12 июня мэр Рязани Елена Сорокина посетила городские мероприятия в честь Дня России. Впечатлениями от них она поделилась в своём Telegram-канале.

Сорокина рассказала о фестивале «Нарядная Губерния. Рязань», который прошёл в Кремлёвском сквер.

– Посмотрела выставку «Вне моды» – черно-белые фотографии крестьян в традиционных для Рязанской области костюмах. Очень интересно смотреть на лица наших предков – простые и открытые, искать в них черты, присущие современным рязанцам, – пишет глава администрации.

На мероприятии она увидела троицкий обряд «Кумление», танцевальную программу творческого объединения «Губернский бал».

– Радостно, что мы, жители большого современного города, храним традиции старины, чтобы передать их нашим детям и внукам. Так крепнет связь поколений, – отметила Сорокина.

Поделилась мэр Рязани впечатлениями от участия в мастер-классе по кузнечному мастерству. По её словам, она вместе с кузнецом сделала подкову на счастье Рязани.Рассказала Елена Сорокина и о проекте «Вечер в городской усадьбе», который прошёл на улице Щедрина. Его организаторов и участников она поблагодарила за сохранение традиций и духовности.

Напомним, также в День России по центру Рязани совершил прогулку глава региона Павел Малков. Состояние общественных пространств он подверг критике.