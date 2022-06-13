Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 12 июня прошёлся по улицам в областного центра и осмотрел общественные пространства, зоны отдыха и памятники архитектуры. О результатах прогулки он написал в своём Telegram-канале.

Глава региона отмечает: Рязань – это красивый город с большими перспективами по развитию внутреннего туризма, но он нуждается в серьёзной работе по благоустройству.

В пример он привёл Нижний городской сад. Парк является отличным местом отдыха горожан, но зарос сорняками. Также Малков обратил внимание на разбитые дорожки. Критике врио губернатора подверг улицу Щедрина, за фасадами красивых резных объектов деревянного зодчества которой скрывается запустение, и на площадь перед цирком. Там, по мнению главы региона, в дневные часы никого нет, потому что отсутствуют места, где бы можно было скрыться от палящего солнца.