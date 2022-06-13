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Вторник, 14 июня, 2022

Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани

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Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 12 июня прошёлся по улицам в областного центра и осмотрел общественные пространства, зоны отдыха и памятники архитектуры. О результатах прогулки он написал в своём Telegram-канале.

Глава региона отмечает: Рязань – это красивый город с большими перспективами по развитию внутреннего туризма, но он нуждается в серьёзной работе по благоустройству.

В пример он привёл Нижний городской сад. Парк является отличным местом отдыха горожан, но зарос сорняками. Также Малков обратил внимание на разбитые дорожки. Критике врио губернатора подверг улицу Щедрина, за фасадами красивых резных объектов деревянного зодчества которой скрывается запустение, и на площадь перед цирком. Там, по мнению главы региона, в дневные часы никого нет, потому что отсутствуют места, где бы можно было скрыться от палящего солнца.

– Конечно, есть и благоустроенные территории, но они не объединены общей концепцией. Нет единого стиля, понимания, как они будут встроены в общие маршруты. Начал с коллегами прорабатывать этот вопрос, – пишет Малков.

Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
Павел Малков раскритиковал состояние общественных пространств в центре Рязани
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