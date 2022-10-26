На сцене Рязанского театра драмы – рок-опера «Юнона и Авось» Донецкого музыкально-драматического театра

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна 8 ноября в 19:00 покажет на сцене Рязанского театра драмы рок-оперу «Юнона и Авось».

Режиссер-постановщик – Василий Маслий, заслуженный деятель искусств Украины

Хормейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств Украины Татьяна Пащук

Художник-постановщик — заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко

Художник по костюмам — Ольга Кузнецова

Музыкальное оформление — Дмитрий Муравьев

Он был старше ее на целую жизнь: ему было сорок два, ей всего – шестнадцать. Командор из далекой северной страны, рано овдовевший граф Николай Резанов прибыл в Калифорнию с дипломатической миссией. Опустошенный, охладевший сердцем и душой, равнодушный к привычным человеческим радостям, камергер его Величества до конца своих дней решил все свои силы отдать на служение Отечеству, но словно сама судьба вела два быстрокрылых парусника на южный континент. Разве мог Резанов предположить, что юная испанка Кончита сможет вдохнуть в него забытое чувство! Несмотря на то, что земное счастье влюбленных длилось недолго, любовь Кончиты и Николая пережила разлуку, болезнь, даже смерть и вознеслась над вечностью.

Поэма Андрея Вознесенского, положенная на музыку Алексея Рыбникова, стала легендарной рок-оперой «Юнона и Авось». Воспевая трагическую и печальную историю тех, кому не суждено было быть вместе на этой земле, она вот уже более тридцати лет продолжает волновать сердца слушателей, а строки «Аллилуйя любви» знают во всем мире.

О постановке этого легендарного произведения на донецкой сцене мечтал еще бывший художественный руководитель Донецкой муздрамы (с 1994 по 2012 год), народный артист Украины – Марк Бровун. Его мечту театральный коллектив смог воплотить в жизнь в 2017 году. МДТ имени М.М. Бровуна стал восьмым театром, в репертуар которого вошла рок-опера «Юнона и Авось». В конце 2016 года композитор Александр Рыбников дал официальное разрешение на постановку в Донецке. При этом спектакль стал самым массовым в репертуаре театра за всю его историю. Премьерные показы прошли при рекордном количестве участников – порядка 200 человек. Сейчас во время поклона на сцене находятся порядка 70 человек.

Чтобы взяться в Донецке за произведение после московского Ленкома, нужно было обладать собственным сценическим видением и эстетикой. Но в итоге, спектакль потряс зрителей своей масштабностью, гармоничностью мизансцен, разнохарактерными актерскими работами и, конечно же, вокалом муздрамовцев, без должного уровня подготовки которых постановка в принципе была бы невозможна. Примечательно, что спектакль оказался в работе в период, когда был максимально созвучен времени. Благодаря духу патриотизма и любви к Родине, заложенной автором в постановке, жители ДНР воодушевились историей и сюжетом.

В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты, которые прекрасно дополняют игру исполнителей. С помощью видеопроекции зрители оказываются то на Аляске, то в теплой Калифорнии, то на борту парусников, рассекающих бескрайние океанские просторы, то под куполом звездного неба.

Энергетика, идущая со сцены в зрительный зал на протяжении всего действа, чрезвычайно мощна, но она и жизнетворна, потому что дает каждому силы для преодоления любых невзгод, на светлую надежду на лучшее.

Показ организован ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Возрастное ограничение 16+

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