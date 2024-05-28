Вторник, 28 мая, 2024

На ремонт рязанских дорог выделят 394 миллиона рублей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official/2914

На ремонт дорог в Рязани выделят 394 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства пойдут на ремонт проблемных участков. Пройдет он уже в текущем дорожном сезоне.

Капитальный ремонт ожидается на участке от улицы Роща до спорткомплекса в посёлке Мехзавода и улицы Крупской от д.16 корп.1 до улицы Юбилейная.

Дорожное полотно восстановят на улицах Новая, Есенина, Тимуровцев, Интернациональная, Московское, Касимовское, Михайловское и Куйбышевское шоссе.

Также в этом дорожном сезоне обустроят заездные карманы и остановки общественного транспорта у Перинатального центра на улице Княжье поле и напротив дома 27 корп.3 на улице Зубковой.

На пересечении Народного бульвара и улицы Крупской, а также на перекрёстке в районе поворота на завод Центролит установят светофоры. Всего в Рязани модернизируют светофоры на 49 регулируемых перекрёстках. А еще оборудуют 10 нерегулируемых пешеходных переходов.

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