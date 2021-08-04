На реке Старица в Солотче утонул 50-летний мужчина

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В среду, 4 августа, из реки Старица в Солотче достали тело 50-летнего мужчины. Погибший проживал в Заборье. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Вечером вторника мужчина предупредил брата, что пойдет купать на речку. Но домой он так и не вернулся. Родственник пошел на берег реки, где нашел вещи пропавшего.

Мужчина позвонил в экстренные службы. В 07:28 спасатели извлекли тело из воды.

Рязанец мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Следователи организовали проверку.