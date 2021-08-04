23.1 C
Рязань
Среда, 4 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

На реке Старица в Солотче утонул 50-летний мужчина

Елена Лобанова
На реке Старица в Солотче утонул 50-летний мужчина
- Advertisement -

В среду, 4 августа, из реки Старица в Солотче достали тело 50-летнего мужчины. Погибший проживал в Заборье. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Вечером вторника мужчина предупредил брата, что пойдет купать на речку. Но домой он так и не вернулся. Родственник пошел на берег реки, где нашел вещи пропавшего.

Мужчина позвонил в экстренные службы. В 07:28 спасатели извлекли тело из воды.

Рязанец мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Следователи организовали проверку.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]