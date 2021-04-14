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Среда, 14 апреля, 2021
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На развитие здравоохранения в Рязани дополнительно выделят 380 млн рублей

Валерия Мединская
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Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 13 апреля. Денежные средства выделят из бюджета области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

На заседании одобрили ряд изменений в областную программу «Развитие здравоохранения». В 2021 году запланированная сумма увеличится на 380,3 млн. рублей за счёт средств областного бюджета.

Дополнительное финансирование позволит погасить дефицит территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Кроме того, из резервного фонда Правительства России региону направлены межбюджетные трансферты, которые позволят приобрести лекарства для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Губернатор отметил, что в условиях пандемии коронавируса финансировались в первую очередь те мероприятия, которые были необходимы для борьбы с этой инфекцией, соответственно в Фонде ОМС сложился определенный дефицит средств, особенно на оказание первичной медпомощи, текущий и капитальный ремонт учреждений.

– Правительство Российской Федерации приняло решение помочь регионам, у которых такой дефицит сложился, – сказал Николай Любимов. – Это важно. Такая помощь федерального центра является весьма своевременной, позволит нашим медучреждениям погасить задолженность и продолжать нормально работать. Хотелось бы поблагодарить Правительство РФ за оказанную помощь.

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