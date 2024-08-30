На празднование 929-летия Рязани прибыли делегации городов-побратимов и партнёров

30 августа на празднование 929-летия Рязани с дружественными визитами прибыли делегации из городов-побратимов и партнеров из Бреста, Минска, Новороссийска, Тулы и Владимира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Верхнем городском парке у памятника С. А. Есенину по русской традиции хлебом и солью гостей встречали коллектив театра народной песни «Узорочье», глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Рязани, руководитель аппарата Евгения Власова. Для гостей провели небольшую экскурсию по Аллее путешественников.

Затем на Аллее городов-героев состоялась торжественная церемония закладки капсул с землей городов-героев Новороссийска и Бреста. В патриотическом мероприятии приняли участие делегации из городов-побратимов, представители депутатского корпуса, администрации, юнармейцы и курсанты РВВДКУ.

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации города Рязани, руководитель аппарата Евгения Власова.

Чести заложить капсулы с землей городов-героев были удостоены председатель Брестского городского Совета депутатов Андрей Филанович и председатель городской думы VII созыва муниципального образования города Новороссийск Андрей Антонов совместно с рязанскими юнармейцами.

После торжественной части в память о погибших защитниках Родины была объявлена минута молчания. В завершение мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации.