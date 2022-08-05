На пожаре в Сасовском районе погиб пенсионер, пострадали дети

В пятницу, 5 августа, во время пожара в селе Саблино Сасовского района погиб мужчина, пострадали двое детей. Подробности ЧП сообщил сайт ИД «Пресса».

По словам очевидцев, на момент возгорания, в доме находился пожилой мужчина и женщина с четырьмя детьми. Женщина успела вывести старших детей, младшие пострадали, их увезли в больницу.

Погиб 66-летний мужчина, который самостоятельно не передвигался.

Пострадавшие дети находятся в Сасовском ММЦ — мальчик 5 лет в реанимации, 3-летний — в детском отделении.

На месте происшествия работали 2 пожарных расчёта, бригада скорой помощи.