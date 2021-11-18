На пожаре в Кадомском районе 17 ноября пострадал человек

В среду, 17 ноября, в селе Чермные Кадомского района Рязанской области произошёл пожар в деревянном доме, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в 17:40, на место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 8 огнеборцев.

Пожар повредил 3-х квартирный деревянный дом с шиферной кровлей. Имеется пострадавший.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]