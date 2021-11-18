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Четверг, 18 ноября, 2021
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На пожаре в Кадомском районе 17 ноября пострадал человек

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

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В среду, 17 ноября, в селе Чермные Кадомского района Рязанской области произошёл пожар в деревянном доме, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в 17:40, на место происшествия выехали 3 пожарных автомобиля и 8 огнеборцев. 

Пожар повредил 3-х квартирный деревянный дом с шиферной кровлей. Имеется пострадавший. 

Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

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