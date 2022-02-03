На популярном российском сайте сравнили рязанский троллейбус с машинами из «Безумного Макса»

Пользователи известного информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» сравнили рязанский троллейбус № 4 с автомобилями из постапокалиптического боевика «Безумный Макс».

Фото и видео троллейбуса опубликовал пользователь под ником Diksis97.

«Если вы подумали, что это троллейбус из «Безумного Макса», то нет, вы ошиблись. Это обычный общественный транспорт в Рязани», — написал автор.

В комментариях юзеры рассказали, что такие же разваливающиеся троллейбусы встречаются почти во всех городах России.

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Отметим, что фотографии печального вида троллейбуса также появились в других крупных пабликах: «Топор — горячие новости» (1.5 млн подписчиков), «Усы Пескова» (680 тыс читателей).