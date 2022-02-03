На популярном российском сайте сравнили рязанский троллейбус с машинами из «Безумного Макса»

Пользователи известного информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» сравнили рязанский троллейбус № 4 с автомобилями из постапокалиптического боевика «Безумный Макс».
Фото и видео троллейбуса опубликовал пользователь под ником Diksis97.
В комментариях юзеры рассказали, что такие же разваливающиеся троллейбусы встречаются почти во всех городах России.
Отметим, что фотографии печального вида троллейбуса также появились в других крупных пабликах: «Топор — горячие новости» (1.5 млн подписчиков), «Усы Пескова» (680 тыс читателей).