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Четверг, 3 февраля, 2022

На популярном российском сайте сравнили рязанский троллейбус с машинами из «Безумного Макса»

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На популярном российском сайте сравнили рязанский троллейбус с машинами из «Безумного Макса»

Александр Ильин
Фото: stvchannel - Рязань, транспорт и не только
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Пользователи известного информационно-развлекательного сообщества «Пикабу» сравнили рязанский троллейбус № 4 с автомобилями из постапокалиптического боевика «Безумный Макс».

Фото и видео троллейбуса опубликовал пользователь под ником Diksis97. 

«Если вы подумали, что это троллейбус из «Безумного Макса», то нет, вы ошиблись. Это обычный общественный транспорт в Рязани», — написал автор. 

В комментариях юзеры рассказали, что такие же разваливающиеся троллейбусы встречаются почти во всех городах России. 

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Отметим, что фотографии печального вида троллейбуса также появились в других крупных пабликах: «Топор — горячие новости» (1.5 млн подписчиков), «Усы Пескова» (680 тыс читателей).

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