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Понедельник, 21 июня, 2021
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На Ореховом озере поймали мотоциклиста без прав и шлема

7info7
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Мотоциклиста без прав поймали рязанские полицейские на Ореховом озере. Кроме того, мужчина был без необходимой экипировки, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

Нарушителя задержали патрулирующие место отдыха правоохранители. 43-летний рязанец управлял мотоциклом без прав. Кроме того, его транспортное средство не было зарегистрировано. Ещё одно нарушение – водитель и его пассажир были без мотошлемов.

На место вызвали экипаж ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли рязанцев к установленной законом ответственности.

Патрульная и проверочная деятельность продолжается.

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