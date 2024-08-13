Вторник, 13 августа, 2024

На обустройство новых контейнерных площадок в Рязани направят более 4 миллионов рублей

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани планируют обустроить новые контейнерные площадки. Но это выделят 4 миллиона 270 тысяч 326 рублей. Об этом появилась информация на сайте госзакупок.

В городе появятся 23 контейнера для твердых коммунальных отходов, 15 — для раздельного сбора отходов, а также 10 бункеров-накопителей для мусора. Сами контейнерные площадки огородят с трех сторон, покрытие на территории будет бетонное. Работы по их обустройству выполнят до 31 октября 2024 года.

Контейнерные площадки обустроят по следующим адресам:

поселок Борки — улица 12-й район, дома №№ 24а, 14, улица 8-й район, дом № 136, улица 3-й район на дамбе, улица 11-й район, дома №№ 13а, 49;
улица Затинная, дом № 88а;
улица Гаражная, дом № 1;
улица Северная, дом № 24,
улица Мервинская, дом № 142;
улица Новоселковская, дом № 44/58;
улица Чехова, дома №№ 27/1, 53/13;
улица Тепличная, дом № 25;
улица Михайловское шоссе, дом № 172.

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