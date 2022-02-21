На нескольких улицах Рязани 22 февраля отключат холодную воду

Во вторник, 22 февраля, на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду, сообщила пресс-служба городской администрации.

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Причина отключения — ремонтные работы, которые будут вести сотрудники МП «Водоканал города Рязани».

С 09.00 до 16.00 без воды останутся дома № 10, 9 на улице Юбилейной; № 7, 7А, 8/29 на Интернациональной; 27 на улице Станкозаводской, с 1 по 114, со 2 по 126 на улице Колхозной посёлка Семчино.

До 17.00 воду отключат по следующим адресам:

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улица МОГЭС, 5, 14, 16, 3Б литера А;

3-й переулок МОГЭС, 3;

улица Дзержинского, 5;

Пожарный переулок, 1Б.