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На мужчину, застрелившего беременную лосиху, завели новые уголовные дела

7info
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Ачинске на мужчину, застрелившего беременную лосиху, завели новые уголовные дела. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.

Ранее судимого местного жителя 1959 года рождения, застрелившего животное, участковый и инспектор охотнадзора задержали у посёлка Тарутино. Разрешения на отстрел лоси задержанный имел.

При обыске дома у браконьера нашли 3 единицы незарегистрированного оружия и 137 патронов. Также правоохранители обнаружили 109 граммов пороха.

Новые уголовные дела возбудили по статьям о незаконном хранении и изготовлении оружия и боеприпасов.

— Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщает пресс-служба УМВД.

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