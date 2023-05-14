В Ачинске на мужчину, застрелившего беременную лосиху, завели новые уголовные дела. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Красноярскому краю.
Ранее судимого местного жителя 1959 года рождения, застрелившего животное, участковый и инспектор охотнадзора задержали у посёлка Тарутино. Разрешения на отстрел лоси задержанный имел.
При обыске дома у браконьера нашли 3 единицы незарегистрированного оружия и 137 патронов. Также правоохранители обнаружили 109 граммов пороха.
Новые уголовные дела возбудили по статьям о незаконном хранении и изготовлении оружия и боеприпасов.