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Среда, 10 мая, 2023

На мужчину, прикурившего от вечного огня, завели уголовное дело

7info

В Московской области на мужчину 1967 года рождения завели уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Подробности сообщила прокуратура региона.

Инцидент случился 7 мая на площади Свалы в Серпухове. Мужчина прикурил сигарету от «Вечного огня солдатской славы и бессмертия», являющегося частью мемориала «Город воинской доблести».

По версии следствия, этот человек публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Серпухова.

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