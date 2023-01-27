На Московском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля

На Московском шоссе в Рязани сегодня утром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Фото с места происшествия появилось в группе ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте около 10 утра 27 января.

В сообщении уточняется, что дорожная авария случилась на повороте на улицу Западная. Столкнулись Kia Rio и VW Polo.

В Госавтоинспекции Рязанской области информировали, что пострадавших в этом ДТП не зарегистрировано. По факту случившегося ведётся проверка, обстоятельства аварии уточняются.