Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

На Московском шоссе в Рязани столкнулись два автомобиля

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Фото из группы ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте

На Московском шоссе в Рязани сегодня утром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Фото с места происшествия появилось в группе ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте около 10 утра 27 января.

В сообщении уточняется, что дорожная авария случилась на повороте на улицу Западная. Столкнулись Kia Rio и VW Polo.

В Госавтоинспекции Рязанской области информировали, что пострадавших в этом ДТП не зарегистрировано. По факту случившегося ведётся проверка, обстоятельства аварии уточняются.

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