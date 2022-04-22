На Московском шоссе Рязани образовалась пробка из-за ДТП

В Рязани на Московском шоссе образовался затор из-за ДТП в районе Приокского путепровода. Фото с места происшествия опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань» 22 апреля.

«ДТП на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода, движение со стороны Москвы сильно затруднено», — написал очевидец.

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Подробности и обстоятельства аварии уточняются.