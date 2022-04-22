8.1 C
Рязань
Пятница, 22 апреля, 2022

На Московском шоссе Рязани образовалась пробка из-за ДТП

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На Московском шоссе Рязани образовалась пробка из-за ДТП

Александр Ильин
Фото: ДТП | Аварии | Рязань

В Рязани на Московском шоссе образовался затор из-за ДТП в районе Приокского путепровода. Фото с места происшествия опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань» 22 апреля.

«ДТП на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода, движение со стороны Москвы сильно затруднено», — написал очевидец.

- Реклама -

Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской библиотеке имени Горького обсудили проблемы загрязнения воздуха и сохранения живой природы
Комментарии для сайта Cackle