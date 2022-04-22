На Московском шоссе Рязани образовалась пробка из-за ДТП

В Рязани на Московском шоссе образовался затор из-за ДТП в районе Приокского путепровода. Фото с места происшествия опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань» 22 апреля.
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Подробности и обстоятельства аварии уточняются.
В Рязани на Московском шоссе образовался затор из-за ДТП в районе Приокского путепровода. Фото с места происшествия опубликовали в группе «ДТП | Аварии | Рязань» 22 апреля.
Подробности и обстоятельства аварии уточняются.
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