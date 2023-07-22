Суббота, 22 июля, 2023
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На Московском шоссе из-за ДТП собирается пробка

Kate

Днём 22 июля на Московском шоссе произошло ДТП. Из-за случившегося затруднено движение.

В происшествии сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

– Паровозик на Московском шоссе в районе автосалона Haval. Собирается пробка, — пишет очевидец.

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