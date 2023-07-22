На главнуюНовости Рязани 22.07.2023 13:46 На Московском шоссе из-за ДТП собирается пробка Kate Днём 22 июля на Московском шоссе произошло ДТП. Из-за случившегося затруднено движение. В происшествии сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани». – Паровозик на Московском шоссе в районе автосалона Haval. Собирается пробка, — пишет очевидец. Новости партнёров Читайте также Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Рязанской области в выходные В Рязани на улице Тимуровцев легковушка сбила подростка В Пителине пройдёт фестиваль ВОДЯНОЙ.RU — программа мероприятия Экстрасенс Мишина рассказала о последнем предвестнике Апокалипсиса Рязаньстат сообщил, сколько в 2022 году зарегистрировали и расторгли браков В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруте №32 отменили льготный проезд С 4 июля на восемнадцати улицах Рязани не будет горячей воды Около Театральной площади столкнулись Газель и грузовик Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Что нужно знать о платном обучении в вузе 7info рассказывает о важных нюансах платного обучения, о которых важно знать перед поступлением. Виталий Артёмов проконтролирует ситуацию с благоустройством улицы Шевченко Территорию он поручил включить в план одного из объездов города, которые проходят по выходным. На территории бывшей свалки в Хамбушево высадят 10 тысяч сеянцев сосны Высадить сеянцы сосны планируют этой осенью. Невероятный успех ждёт два знака зодиака с 23 июля по 23 августа В этот период звёзды будут им всецело сопутствовать. Пропавший вахтовик из Вольска оказался в сасовской больнице Мужчине стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга. На улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона Инцидент произошёл утром в субботу, 22 июля. Трагедию пресекли сотрудники полиции. Скелетированный труп женщины найден в квартире в Москве По информации источника, квартиру вскрыли после затопления соседей снизу. Внутри нашли труп 65-летней хозяйки. В МВД разработали новый список оснований для невыдачи паспорта Предполагается сразу несколько оснований. Shot: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области По данным СМИ, прилетело минимум 3 кассетных снаряда, калибр пока не установлен. Обстрел вёлся 21 июля в 10.30. В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО жителем Лихославльского округа По информации администрации округа, прощание пройдёт в понедельник, 24 июля, в 10.00 на кладбище посёлка Калашниково. Сбитый на глазах матери младенец скончался в Муроме За жизнь ребёнка боролись врачи, но спасти пациента не удалось. Мальчик скончался на выходя из медикаментозной комы. Врач-онколог Беджанян перечислил первые симптомы рака кишечника Медик советует проверить кишечник в нескольких случаях.