На Московском произошло ДТП на выделенной полосе

Военный из Костромы, Герой России Андрей Соловьев стал участником передачи «Время героев» на телеканале «Звезда».
Боец окончил костромскую Военную академию РХБЗ и возглавлял огнеметный взвод во время спецоперации. Его подразделению удалось уничтожить 15 батарей, несколько складов боеприпасов, 24 единицы техники и примерно сотню бойцов ВСУ.
«Все происходило...
На перекрестке Луначарского — Малышева в Екатеринбурге произошла потасовка с участием двух водителей.
Видео с места событий появилось в распоряжении издания E1.RU. Причина конфликта на дороге не уточняется.
«Сначала они друг на друга ругались, а потом началась драка», — рассказал автор ролика.
На кадрах видно, что один из водителей бьет...
Жители Дзержинска Нижегородской области пожаловались на пенсионерку, которая портит жизнь соседей, пишет телеграм-канал Ni Mash.
Речь идет о жительнице дома №6 по улице Революции. По словам очевидцев, пенсионерка кидается ртутными градусниками, разливает воду в подъезде и бросает стекла под колеса автомобилей.
Кроме того, злоумышленница, у которой дома нет туалета,...
В России, в том числе в Белгородской области, могут запретить выкладывать в социальные сети фото и видео с мест обстрелов и атак дронов, пишут «Новые Известия».
Члены Совета Федерации уже подготовили соответствующий законопроект.
Как отметил сенатор Андрей Клишас, возможный запрет также затронет распространение сведений о расположении систем ПВО и...
Жительница Чебоксар обратилась с заявлением в полицию после того, как проститутка обманула ее мужа, пишет Про Город.
По предварительным данным, 33-летний мужчина решил заказать секс-работницу на одном из сайтов. Однако вместо встречи с проституткой ему стали звонить с угрозами.
«Клиента обвинили в поломке сайта и выманили 15 тысяч рублей»,...
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении пятерых жителей Орска, которых обвиняют в групповом изнасиловании, пишет РИА56.
Инцидент произошел в квартире в многоэтажном доме в Октябрьском районе. Злоумышленники по очереди надругались над девушкой.
«Они воспользовались ее беспомощным состоянием», – уточнили в суде.
Кроме того, насильники угрожали потерпевшей физической расправой....
Жители Чебоксар занялись сексом в общественном месте, их выходка попала на видео, которое оказалось в распоряжении телеграм-канала Про Город.
Инцидент произошел поздно вечером во вторник возле дома на улице Сергея Бутякова, 10. На кадрах видно, как молодой человек сидит на скамейке, а его возлюбленная уселась сверху.
«Срамота в Солнечном...