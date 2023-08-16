На Московском произошло ДТП на выделенной полосе

Жительница Чебоксар обратилась с заявлением в полицию после того, как проститутка обманула ее мужа, пишет Про Город. По предварительным данным, 33-летний мужчина решил заказать секс-работницу на одном из сайтов. Однако вместо встречи с проституткой ему стали звонить с угрозами. «Клиента обвинили в поломке сайта и выманили 15 тысяч рублей»,...