На кладбище в Тольятти ритуальщики устроили массовую драку с конкурентами

На одном из кладбищ в Тольятти работники местного похоронного бюро устроили массовую потасовку с конкурентами из другой ритуальной фирмы, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что дерутся люди в масках. С помощью палок и бойцовских приёмов они в буквальном смысле отвоёвывают клиентов. По данным СМИ, подобное здесь случается регулярно.

«Они захватили практически всю сферу услуг в городе и создали свое ИП», — рассказал пострадавший в драке общественник.

Отмечается, что проблему с монополистами местные власти игнорируют. Сотрудники ритуальных фирм опасаются, что борьба за бизнес в городе будет продолжена.