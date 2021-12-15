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Среда, 15 декабря, 2021
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На кладбище в Тольятти ритуальщики устроили массовую драку с конкурентами

Александр Ильин

На одном из кладбищ в Тольятти работники местного похоронного бюро устроили массовую потасовку с конкурентами из другой ритуальной фирмы, сообщает РЕН ТВ. 

На опубликованных кадрах видно, что дерутся люди в масках. С помощью палок и бойцовских приёмов они в буквальном смысле отвоёвывают клиентов. По данным СМИ, подобное здесь случается регулярно.

«Они захватили практически всю сферу услуг в городе и создали свое ИП», — рассказал пострадавший в драке общественник. 

Отмечается, что проблему с монополистами местные власти игнорируют. Сотрудники ритуальных фирм опасаются, что борьба за бизнес в городе будет продолжена.

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