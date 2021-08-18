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Среда, 18 августа, 2021
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На форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» обсудили включение Рязанской области в Большое Золотое кольцо России

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На форуме "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" обсудили включение Рязанской области в Большое Золотое кольцо России
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Инвестиционный Форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», организованный в Рязани 18 августа, региональной Корпорацией развития, начался с презентации инвестиционного и туристcкого потенциала Рязанской области и круглого стола, посвященного обсуждению возможных сценариев и условий успешной интеграции региона в проект «Большое Золотое Кольцо России». С работой выставочной зоны и дискуссионной площадки областного минкульта познакомился глава региона Николай Любимов.

Представители министерства культуры и туризма Рязанской области рассказали ему о промежуточных результатах работы ведомства в рамках соглашения о развитии агломерации «Большое Золотое кольцо», которое было заключено между Правительством Рязанской области и Федеральным агентством по туризму в июне этого года на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект «Большое Золотое кольцо» предполагает развитие межрегиональной маршрутной сети, туристской и сопутствующей инфраструктуры, привлечение частных инвестиций, создание общего качественного туристического пространства на территориях-участниках агломерации.

От Рязанской области в «Большое Золотое кольцо» заявлены 9 муниципальных образований: города Рязань, Касимов, Скопин, а также Рыбновский, Рязанский, Михайловский, Клепиковский, Касимовский и Спасский районы. По информации ведомства, в настоящее время Ростуризм разрабатывает детальный мастер-план агломерации, который определит приоритеты развития для каждого муниципального образования-участника.

Городские округа-претенденты на участие в проекте уже имеют статус исторических поселений, два муниципальных образования – в перспективном перечне на получение этого статуса. Еще шесть районов включены в действующие туристско-рекреационные кластеры «Рязанский», «Касимовский», «Паустовский». На базе городов Скопин и Михайлов в будущем планируется сформировать этнографический кластер.

Обсуждение текущей реализации инвестиционных проектов в сфере культуры и туризма, новых подходов к развитию региона и его продвижения продолжились в рамках пленарной сессии Инвестиционного Форума «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

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