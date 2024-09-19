На форуме в Санкт-Петербурге женщины-мэры обсудили новые решения для городов

На Евразийском форуме в Санкт-Петербурге женщины-мэры обсудили новые решения для городов.

Сессию организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Модератором стала сопредседатель организации Ирина Гусева.

Участие приняли главы российских городов, а также представительницы из Ирана, Китая, Белоруссии, Таджикистана, Сирии, Африканской Республики, Алжира и других дружественных стран.

Женщины поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни граждан и развитие инфраструктуры, говорили о перспективах развития международных отношений между муниципалитетами.

Евразийский женский форум проходит в четвёртый раз в северной столице. В нём участвуют 2 тысячи представительниц всех российских регионов и более 600 гостий из 126 стран мира и 21-й международной организации. В деловой программе форума – 5 тематических платформ.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин.