Четверг, 19 сентября, 2024

На форуме в Санкт-Петербурге женщины-мэры обсудили новые решения для городов

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Валентина Певцова

На Евразийском форуме в Санкт-Петербурге женщины-мэры обсудили новые решения для городов.

Сессию организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Модератором стала сопредседатель организации Ирина Гусева.

Участие приняли главы российских городов, а также представительницы из Ирана, Китая, Белоруссии, Таджикистана, Сирии, Африканской Республики, Алжира и других дружественных стран.

Женщины поделились успешными практиками и подходами, направленными на улучшение жизни граждан и развитие инфраструктуры, говорили о перспективах развития международных отношений между муниципалитетами.

Евразийский женский форум проходит в четвёртый раз в северной столице. В нём участвуют 2 тысячи представительниц всех российских регионов и более 600 гостий из 126 стран мира и 21-й международной организации. В деловой программе форума – 5 тематических платформ.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Иркутской области мать жестоко издевалась над дочерью на протяжении семи лет

В Соколовке построили новую дорогу

В Рязань приедет ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

На родину Деда Мороза приехал японский журавль из Окского заповедника

Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения поликлиники в Милославском районе

Мигранты-нелегалы не смогут заключать браки и пользоваться услугами банков

В Ухолове произошёл крупный пожар: горели склады с зерном

На Южном промузле Рязани сбили человека

Два человека погибли, пятеро травмированы из-за лопнувшего колеса микроавтобуса

РГМЭК напомнила рязанцам правила передачи показания счётчиков

В бюджет Рязанской области внесли существенные изменения. Губернатор рассказал подробно

Генералов ВСУ и охранника Зеленского взорвали мощными бомбами