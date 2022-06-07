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Вторник, 7 июня, 2022

На федеральном канале рассказали об избиении пенсионерки в рязанском доме престарелых

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Александр Ильин

На федеральном канале рассказали об избиении пенсионерки в рязанском доме престарелых

На телеканале НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет об избиении 87-летней пенсионерки в частном доме престарелых в Рязани.

Инцидент случился несколько дней назад. В соцсетях появилось видео, на котором слышно, как пожилая женщина кричит и просит помощи.

Руководство дома престарелых утверждало, что случилось недоразумение, списывало крики на психическое здоровье пенсионерки. Однако выяснилось, что к избиению бабушки причастна сиделка. Вскоре после поднявшегося скандала её уволили, пояснили журналисты НТВ.

Отмечается, что сейчас правоохранители проверяют информацию о других случаях избиения пожилых людей в доме престарелых.

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