На федеральном канале рассказали об избиении пенсионерки в рязанском доме престарелых

На телеканале НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет об избиении 87-летней пенсионерки в частном доме престарелых в Рязани.

Инцидент случился несколько дней назад. В соцсетях появилось видео, на котором слышно, как пожилая женщина кричит и просит помощи.

Руководство дома престарелых утверждало, что случилось недоразумение, списывало крики на психическое здоровье пенсионерки. Однако выяснилось, что к избиению бабушки причастна сиделка. Вскоре после поднявшегося скандала её уволили, пояснили журналисты НТВ.

Отмечается, что сейчас правоохранители проверяют информацию о других случаях избиения пожилых людей в доме престарелых.