-11.3 C
Рязань
Среда, 29 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

На девяти перекрёстках Рязани установили камеры фиксации нарушений ПДД

Александр Ильин
Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

На девяти перекрестках Рязани появились новые камеры, которые фиксируют нарушение рядности и проезда стоп-линии на перекрёстке. Информацию опубликовали в группе «ПУВР» Вконтакте. 

Список локаций следующий:

  • проезд Яблочкова – улица Циолковского;
  • улица Интернациональная – улица Бирюзова;
  • улица Новосёлов – улица Советской Армии;
  • улица Новая – улица Циолковского;
  • Московское шоссе – улица Мервинская;
  • Касимовское шоссе, д. 67, к. 3;
  • улица Горького – проезд Яблочкова;
  • улица Зубковой – улица Тимуровцев;
  • Касимовское шоссе – улица Советской Армии.

Ранее сообщалось, что на рязанской улице Халтурина установили новую камеру контроля скорости.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,860ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img