На девяти перекрёстках Рязани установили камеры фиксации нарушений ПДД

На девяти перекрестках Рязани появились новые камеры, которые фиксируют нарушение рядности и проезда стоп-линии на перекрёстке. Информацию опубликовали в группе «ПУВР» Вконтакте.
Список локаций следующий:
- проезд Яблочкова – улица Циолковского;
- улица Интернациональная – улица Бирюзова;
- улица Новосёлов – улица Советской Армии;
- улица Новая – улица Циолковского;
- Московское шоссе – улица Мервинская;
- Касимовское шоссе, д. 67, к. 3;
- улица Горького – проезд Яблочкова;
- улица Зубковой – улица Тимуровцев;
- Касимовское шоссе – улица Советской Армии.
Ранее сообщалось, что на рязанской улице Халтурина установили новую камеру контроля скорости.