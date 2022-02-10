На депутата Сапожка завели уголовное дело из-за незаконной рубки леса

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения в отношении одного из депутатов города Сапожок Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в 2020-2021 годах подозреваемый, являясь участковым лесничим Сапожковского участкового лесничества, фактически выступая от имени своего знакомого, которого попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины, привлек подрядчиков для осуществления работ.

В результате объем незаконно заготовленной сырорастущей древесины составил 1085,12 м3, лесничеству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

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Уточняется, что сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области.