-1.5 C
Рязань
Четверг, 10 февраля, 2022

На депутата Сапожка завели уголовное дело из-за незаконной рубки леса

spot_img
На главнуюНовости Рязани

На депутата Сапожка завели уголовное дело из-за незаконной рубки леса

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области
Предыдущая статьяПубличный отчёт мэра Рязани Елены Сорокиной пройдёт 12 февраля

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения в отношении одного из депутатов города Сапожок Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в 2020-2021 годах подозреваемый, являясь участковым лесничим Сапожковского участкового лесничества, фактически выступая от имени своего знакомого, которого попросил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины, привлек подрядчиков для осуществления работ.

В результате объем незаконно заготовленной сырорастущей древесины составил 1085,12 м3, лесничеству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Реклама

Уточняется, что сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следкома.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,936ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img