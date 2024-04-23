На четырёх улицах Рязани отключат холодную воду 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в Рязани отключат холодную воду на четырёх улицах, сообщает сайт городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы, которые проведут сотрудники Водоканала.

Воды не будет с 09.30 до 17.00 по следующим адресам:

— 1-й Школьный проезд, дома с 18 по 38 на чётной стороне;

— 7-й проезд Осипенко, дома со 2 по 16 на чётной стороне, с 1/55 по 15 на нечётной стороне;

— улица Островского, дома с 53 по 65 по нечётной стороне;

— улица Стройкова, дома с 98 по 114 на нечётной стороне.