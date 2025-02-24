На Борковском затоне будут жить чёрные и белые лебеди. Птиц планируется приобрести в Белоруссии и Белгородской области. Специалисты-орнитологи при поддержке ГК «Зелёный сад» рассчитывают поселить на территории затона несколько взрослых лебединых пар.

Белые лебеди-шипуны хорошо приспособлены к зимним холодам и могут жить на водоёме даже при минус 25 градусах. Чёрным же необходимы зимние вольеры с бассейном, а также место для кормёжки и выхода на берег. Кроме того, чтобы птицы благополучно прижились на новом месте, им нужен пологий берег с травянистыми зарослями, где можно построить гнездо и вывести птенцов. Все эти вопросы специалисты «Зелёного сада» сейчас рассматривают вместе с орнитологами.

Напомним, по масштабному проекту благоустройства микрорайона Борки на территории затона появится природный парк «Дом белых птиц». Пилотный проект запущен 4 года назад. В селе Кораблино в «Доме белого аиста» специалисты ведут работу по воссозданию популяции краснокнижных пернатых. В дикую природу выпущено уже более 40 птиц, что считается отличным результатом.

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В акватории Борковского затона помимо лебедей с аистами появятся цапли и чайки. А жителям ЖК «Окская стрелка» будет доступно новое модное увлечение — бёрдвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за птицами с помощью бинокля).

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