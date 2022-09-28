На Аллее путешественников в Рязани появился новый памятник

В Рязани в Верхнем городском саду на Аллее путешественников установили бюст Михаила Ивановича Венюкова – знаменитого рязанского первопроходца, исследователя Дальнего Востока, учёного, писателя и разведчика.

Церемония открытия памятника ещё предстоит, однако жители города уже интересуются «пополнением» в ряду скульптур выдающихся земляков. Первая экскурсия для преподавателей и учащихся 10-ой рязанской школы прошла прямо во время субботника, который устроили на аллее сотрудники Рязанского музея путешественников.

Ученики попросили научных сотрудников разрешить им поучаствовать в благоустройстве Аллеи путешественников, а сотрудники музея пообещали вскоре пригласить школьников на торжественную церемонию открытия бюста Венюкова.

Автор бюста Венюкова, молодой скульптор из Москвы Евгений Шевченко отметил, что открытие памятных монументов, связанных с именами российских учёных и первопроходцев, – дело очень важное. Оно способствует сохранению их исторического наследия, памяти о вкладе в отечественную и мировую науку.

Бюст М.И. Венюкова станет пятым на Аллее путешественников. Сейчас здесь установлены скульптуры исследователя Аляски XIX века Лаврентия Загоскина, адмирала Александра Авинова, вице-адмирала Василия Головнина, ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Всего на Аллее путешественников планируют установить от 11 до 15 бюстов рязанских исследователей и учёных.