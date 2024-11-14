На 5-й базе в Рязани выявлены нарушения, там торговали просроченной колбасой

Специалисты Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Рязанской транспортной прокуратуры провели мероприятия на 5-й продуктовой базе, расположенной на проезде Шабулина в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение и реализацию подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, были выявлены грубые нарушения. Индивидуальные предприниматели осуществляли торговлю мясной продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, а также колбасой с истекшим сроком годности. Общий объем товара, снятого с реализации, составил около 50 кг.

Управлением Россельхознадзора выданы предписания для дальнейшей утилизации как продукции неизвестного происхождения, так и с истекшим сроком годности.

По данному факту в отношении трех индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены Управлением Россельхознадзора к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей.