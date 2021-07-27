На 20 рязанских улицах отключат горячую воду на две недели

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С 28 июля в Рязани отключат горячую воду на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все из-за плановых профилактических работ на системах теплоснабжения.

Воды не будет с 28 июля по 10 августа по следующим адресам:

Улица Баженова, дома № 35, 27, 29, 33;

Улица Гагарина, дома № 53, 71 корп. 2 (д/сад №84), 158 (гимназия №2), 29, 33, 40, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корп. 1, 156, 156 корп. 1, 156 корп. 2;

Улица Полетаева, дома № 28, 14 (гимназия №5), 1/14, 5, 10/10, 11 корп. 1, 12, 13, 13 корп. 1, 15, 19/10, 19 корп. 1, 21, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 28, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 33/67;

Улица Семашко, дома № 3 корп. 10, 50 (д/сад №65), 38/40, 48а, 56;

Улица Островского, дома № 15а (д/сад №12), 4а (д/сад №160), 12, 14, 15, 18, 18 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 22, 22 корп. 1;

Улица Старая Дубрава, дома № 8 (д/сад №30), 1;

Улица проезд Островского, дома № 3 (д/сад №73), 4а, 9;

Улица Дзержинского, дом № 78 (школа №16);

Улица 1-я Линия, дома № 2;

Улица 4-я Линия, дома № 1, 3;

Улица площадь 50-летия Октября, дом № 2;

Улица Братиславская, дома № 1/2, 2 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 21, 27, 27а;

Улица Гоголя, дома № 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32;

Улица Пушкина, дома № 13, 13 корп. 1;

Улица Славянский проспект, дом № 6;

Улица Спортивная, дом № 19;

Улица Стройкова, дома № 49, 51;

Улица Татарская, дома № 51/15, 68, 91;

Улица Толстого, дом № 10;

Улица Чернышевского, дома № 5, 6а, 7, 7а, 10, 16.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.