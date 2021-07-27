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Вторник, 27 июля, 2021
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На 20 рязанских улицах отключат горячую воду на две недели

Елена Лобанова
На 20 рязанских улицах отключат горячую воду на две недели
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С 28 июля в Рязани отключат горячую воду на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все из-за плановых профилактических работ на системах теплоснабжения.

Воды не будет с 28 июля по 10 августа по следующим адресам:

  • Улица Баженова, дома № 35, 27, 29, 33;
  • Улица Гагарина, дома № 53, 71 корп. 2 (д/сад №84), 158 (гимназия №2), 29, 33, 40, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корп. 1, 156, 156 корп. 1, 156 корп. 2;
  • Улица Полетаева, дома № 28, 14 (гимназия №5), 1/14, 5, 10/10, 11 корп. 1, 12, 13, 13 корп. 1, 15, 19/10, 19 корп. 1, 21, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 28, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 33/67;
  • Улица Семашко, дома № 3 корп. 10, 50 (д/сад №65), 38/40, 48а, 56;
  • Улица Островского, дома № 15а (д/сад №12), 4а (д/сад №160), 12, 14, 15, 18, 18 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 22, 22 корп. 1;
  • Улица Старая Дубрава, дома № 8 (д/сад №30), 1;
  • Улица проезд Островского, дома № 3 (д/сад №73), 4а, 9;
  • Улица Дзержинского, дом № 78 (школа №16);
  • Улица 1-я Линия, дома № 2;
  • Улица 4-я Линия, дома № 1, 3;
  • Улица площадь 50-летия Октября, дом № 2;
  • Улица Братиславская, дома № 1/2, 2 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 21, 27, 27а;
  • Улица Гоголя, дома № 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32;
  • Улица Пушкина, дома № 13, 13 корп. 1;
  • Улица Славянский проспект, дом № 6;
  • Улица Спортивная, дом № 19;
  • Улица Стройкова, дома № 49, 51;
  • Улица Татарская, дома № 51/15, 68, 91;
  • Улица Толстого, дом № 10;
  • Улица Чернышевского, дома № 5, 6а, 7, 7а, 10, 16.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.

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