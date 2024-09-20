«Мы прыгнули в олимпийский гребной канал полностью голые»: Дмитрий Губерниев о том, как пустился «во все тяжкие» в Канаде

Сегодня в 22:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «История на миллион», в котором участники из зрительного зала рассказывают смешные истории из жизни и соревнуются за один миллион рублей ради исполнения своих заветных мечт.

В новом выпуске приглашенным гостем станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в студии шоу зарядит зрительный зал своей фееричной игрой на барабанах, что станет для всех неожиданным сюрпризом.

«Вот это начало! Что может быть ещё круче, когда выступает группа, в которой барабанщик – Дмитрий Губерниев? Ничего уже круче не будет!», — прокомментирует выступление Дмитрия ведущий шоу Гарик Мартиросян.

В финале выпуска Дмитрий расскажет свою историю из жизни, объединяющую в себе три случайных слова, которые определит рандомайзер. Спортивный комментатор не только рассмешит зрительный зал, но и раскроет интересные подробности своей жизни. Его рассказ будет про полицию, путешествия и телефон.

«Наступил 2005 год. Я уже спортивный комментатор, и мы приехали в Монреаль. На чемпионате мира по плаванию я комментировал вместе с моим другом Димой Авдеевым. Мы пошли после какого-то репортажа и, увидев олимпийский гребной канал Монреаля, я решил, что здесь обязательно нужно совершить святое купание в олимпийской воде. Мы были в одежде, плавок нет. Мы разулись, разделись и прыгнули в олимпийский гребной канал полностью голые. Мы плыли на спине, и в этот момент сирена, полиция, выходит девушка-полицейская и говорит нам, что мы арестованы», — начнёт свою историю Дмитрий.

Помимо рассказа Дмитрия, зрители также услышат истории других участников про неудачное свидание с Родионом Газмановым, про звонок от бывшей спустя 15 лет, а также про психбольного соседа по общежитию. Приятным бонусом станет финальное выступление спортивного комментатора, который споёт для победителя, ставшего обладателем денежного приза шоу.

Чем закончится история Дмитрия Губерниева, и кто выиграет один миллион рублей – смотрите сегодня в 22:00 в новом выпуске шоу «История на миллион» на ТНТ!

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