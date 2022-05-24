В Воронежской области 67-летнего местного жителя задержали за попытку заживо сжечь тёщу и жену, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Уголовное дело на мужчину завели по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст. 30, п. п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).

ЧП случилось на улице Победы поселка городского типа Подгоренский. По версии следствия, днём 21 мая между нетрезвым мужчиной и его женой произошёл словесный конфликт. В ходе ссоры подозреваемый взял из сарая канистру с бензином, облил жену и проживавшую с ними 85-летнюю мать супруги. Женщин изверг поджёг при помощи спичек.

Тёща задержанного погибла, его супруге удалось выбежать из дома.

Вину мужчина не признаёт, заявляя о несчастном случае. По ходатайству следствия его отправили под арест.

Расследование уголовного дела продолжается.