Мужчина убил и расчленил пожилую соседку в Краснокаменске

В Краснокаменске местному жителю 1973 года рождения предъявлено обвинение в убийстве 71-летней соседки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, убийство совершено в декабре 2022 года. Нетрезвый мужчина пришёл к пожилой женщине, поссорился с ней и задушил, после чего ушёл из квартиры, закрыв дверь ключами.

Через некоторое время, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины и избавился от него.

О пропаже пенсионерке в полицию заявил её сын. Мужчина, приехав домой к матери, обнаружил следы крови в её квартире.

Обвиняемый признался в убийстве на допросе, его взяли под стражу.