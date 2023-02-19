Мужчина убил 17-летнюю девушку из-за неприязненных отношений

Следователи Приаргунского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) жителю села Нижний Калгукан Калганского района 1989 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют в убийстве 17-лтетней знакомой. Причиной преступления стали неприязненные отношения с девушкой.

По ходатайству следствия обвиняемый помещён в СИЗО. Убийце может грозить до 15 лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается.