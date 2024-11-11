Понедельник, 11 ноября, 2024
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Мужчина рассказал о разочаровании от секса втроём

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Мужчина под ником @Touristupdatenola поделился на Reddit историей, как исполнение фантазии о сексе втроем обернулось разочарованием, пишет «Лента.ру».

Историю опубликовало издание Metro, которое также отметило данные исследования Института Кинси за 2024 год: оказывается, 95% мужчин и 87% женщин когда-либо фантазировали о сексе с несколькими партнерами. Но на практике у многих этот опыт, как и у героя рассказа, вызывает неоднозначные ощущения.

Сам автор пошутил: «Если бы я хотел разочаровать двух человек одновременно, я бы просто поужинал с родителями». Эта фраза собрала массу откликов, ведь она как нельзя лучше отразила чувства многих, кто пробовал секс втроем и оказался разочарованным.

Другие пользователи подтвердили, что включение третьего человека в уже сложившуюся пару — непростая задача. Один из них отметил: «Неважно, кто получает двойное внимание — кто-то обязательно останется с задетыми чувствами, несмотря на попытки вести себя бережно и открыто». Еще один пользователь добавил, что удерживать всех на одной эмоциональной волне крайне сложно, и часто кто-то чувствует себя ненужным или неправильно понимает происходящее.

Такие комментарии подчёркивают, что, хотя идея секса втроем звучит привлекательно для многих, в реальности она оказывается эмоционально сложной и требует высокого уровня доверия и открытости, что не всегда удается сохранить.

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