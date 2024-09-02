Мужчина получил пищевое отравление через член после секса с женой

В Ливане врачи столкнулись с уникальным случаем пищевого отравления через половые органы. Этот редкий инцидент был описан в медицинском журнале Annals of Medicine & Surgery.

38-летний мужчина обратился к урологам в Американском университете в Бейруте, жалуясь на отек и покраснение полового члена. Как выяснилось, незадолго до появления этих симптомов он занимался сексом с женой. После полового акта у мужчины резко ухудшилось самочувствие: начались тошнота, рвота и диарея.

При обследовании врачи обнаружили, что причиной инфекции стали бактерии Bacillus cereus, которые обычно встречаются в вареном рисе, если он испортился. Оказалось, что пациент ел этот рис за день до того, как начались симптомы. Потом у него начался понос и рвота.

Медики пришли к выводу, что рвоту и диарею вызвал именно испорченный рис, а капли с высокой концентрацией бактерий попали на пенис мужчины. Недавний половой акт способствовал заражению, так как расширенные кровеносные сосуды сделали кожу полового органа более восприимчивой к инфекции.

Для лечения пациента врачи назначили фузидовую кислоту, используемую обычно для глазных инфекций. Пациенту также рекомендовали тщательно мыть поражённую область и избегать сексуальных контактов и мастурбации до полного заживления.

Полное выздоровление наступило через месяц, все симптомы у пациента прошли, пишет «Лента.ру».